Çanakkale Zaferinin 103’ncü yılı

Çanakkale Zaferi’nin 103. yılında, Çanakkale Şehitler Abidesi’nde tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindekiler şehit mezarlarına çiçek bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş,

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Akar ve Çanakkale Valisi Orhan Tavlı Atatürk anıtına çelenk bıraktılar.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri adına 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yaşar adına günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Tuğgeneral Yaşar’ın ardından Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş konuştu. Bakan Kurtulmuş, "İçimizde hep birileri var oldu. İstiklal uğruna Anadolu’nun kurtuluşu için savaşın kazanılmasında emeği olan Şerife bacılar oldu. 15 Temmuz gecesi kadınlar dolu kamyonu meydanlara taşıyan Şerife bacılar oldu. Hep birileri var oldu, var olmaya devam edecek. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 18 Mart’ta bize övüncü yaşatan TSK’ya, Afrin harekatını başarıyla tamamlayan Mehmetçiğe şükranlarımızı iletiyorum. Bu millet, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ileriye doğru, onurlu, güçlü bir millet olarak yürüyüşünü devam ettirecektir" dedi.

Program, Kuran-ı Kerim tilaveti ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından şehitler için yapılan duayla devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Akar ve Çanakkale Valisi Tavlı şehitlik defterini imzaladı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Törenlerde denizde gerçekleştirilmesi planlanan geçit töreni ile Türk yıldızları gösterisi, hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmişti.