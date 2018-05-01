HABER

Çanakkale’de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 16:46 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü,  Cumhuriyet Meydanı’ndaki program ile kutlandı.

Çanakkale’de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cumhuriyet Meydanı’ndaki program ile kutlandı.
Tertip Komitesi’nce düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri için katılımcılar eski Salı Pazarı alanında toplandı. Saat 13.00’te buradan başlayan yürüyüşte katılımcılar ellerinde pankartlar ve dövizlerle İnönü Caddesi'ni takip ederek, Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı kutlamalar burada devam etti. Meydanda toplanan sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, sunucu tarafından "Hoşgeldiniz" anonsuyla karşılandı. Katılımcılar tarafından 1 Mayıs’a ilişkin sloganlar atıldı. Kutlamalara Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan da katıldı.
DİSK Genel-İş Sendikası Şube Başkanı Metin Acar, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Başkan Acar, “Çanakkale’nin işçileri ve emekçileri bizler el ele kardeşçe, şehrimize, toprağımıza, suyumuza, doğamıza, emeğimize sahip çıkacağız. Demokrasi, özgürlük, adalet ve laiklik için omuz omuza barış kenti Çanakkale’de birlikte barış türkülerini söylediğimiz bu 1 Mayıs’ta, bu kenti yağmalatmayacağımızı dosta düşmana da gösteriyoruz, göstereceğiz” dedi.
Çanakkale’deki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına çocuklar damgasını vurdu. Anne ve bababaları ile alana gelen çocuklar, güzel havayı da fırsat bilerek birbirleriyle oynadı. Alandaki pankartlar arasında ise ilginç görüntüler verdi. Kutlamalara anne ve babasıyla katılan 2,5 yaşındaki Eslina Kumsal Durmaz, ‘Piyasaya kul, setlere köle olmayacağız’ yazılı kırmızı pankartın altında oturup simit yerken verdiği görüntüyle ilgi odağı oldu. Başka iki çocuk ise, aynı pankartı toplamaya çalışan bir kişiye yardım ederek ön plana çıktı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi Çanakkale Girişi yazılı pankartın altındaki çocuklar ise objektiflere gülümseyerek poz verdi.
Davul zurna eşliğinde halayların çekildiği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, İlkay Akkaya konseriyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale’de 1 Mayıs coşkuyla kutlandıÇanakkale’de 1 Mayıs coşkuyla kutlandıÇanakkale’de 1 Mayıs coşkuyla kutlandıÇanakkale’de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

4 günde 4 kilo verdiren karışım4 günde 4 kilo verdiren karışım
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon! Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!
Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklamasıErdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette çarpıcı sonuçlar!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette çarpıcı sonuçlar!

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Başbakan Yıldırım'ın peş peşe verdiği müjdelerin ardından CHP'den ilk yorum geldi!

Başbakan Yıldırım'ın peş peşe verdiği müjdelerin ardından CHP'den ilk yorum geldi!

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu

İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu

Memurluk kalkıyor mu? Bakan Sarıeroğlu canlı yayında noktayı koydu

Memurluk kalkıyor mu? Bakan Sarıeroğlu canlı yayında noktayı koydu

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ülkücülere çok kritik erken seçim uyarısı!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ülkücülere çok kritik erken seçim uyarısı!

1 Mayıs'ta ortalık karıştı! CHP ile HDP birbirine girdi

1 Mayıs'ta ortalık karıştı! CHP ile HDP birbirine girdi

İstanbul'da 1 Mayıs bilançosu: Onlarca gözaltı

İstanbul'da 1 Mayıs bilançosu: Onlarca gözaltı

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.