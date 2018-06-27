Çanakkale'de 111 yabancı uyruklu yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 111 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Müsellim Boğazı'nda devriye görevinde bulunan sahil güvenlik unsurları, Burunucu mevkisi açıklarında bir grubun lastik botla denize açıldığını tespit etti.

Bunun üzerine bölgeye düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, İran ve Fas uyruklu 36 kişi yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi.

Ayvacık Jandarma Komutanlığının Bademli köyünün Acıdere mevkisinde düzenlediği operasyonda da 75 yabancı uyruklu yakalandı. Afganistan uyruklu 75 kişi, buradan ifadelerinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Toplam 111 kişi, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

