Çanakkale'de 121 yabancı uyruklu yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botlarla geçmeye çalışan 121 kaçak göçmen yakalandı.

Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları Babakale köyünün 2 mil açıklarında iki ayrı grubun lastik botlarla Midilli Adası istikametine doğru gittiğini tespit etti.

Sahil Güvenlik "TCSG 81" Bot Komutanlığı, Suriye, Irak ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 121 kaçak göçmeni yakaladı. TCSG 28 ve TCSG 81 Botları ile Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenlere burada giyecek ve yiyecek verildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

