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Çanakkale'de 15 Temmuz ikinci yıl dönümünde anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 03:02 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi. İskele Meydanı'ndaki törende ise, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümü ve şehitler anıldı.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi. İskele Meydanı'ndaki törende ise, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümü ve şehitler anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Çanakkale Valiliği'nin düzenlediği program, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü başladı. Ellerinde Türk bayrakları ve 15 Temmuz'u anlatan dövizlerle yürüyenlere, kondon boyunda tekneler de eşlik etti. Yürüyüşün ardından İskele Meydanı'ndaki törende Mehteran Takımı marşlar çaldı. 15 Temmuz şehitleri için Şehitler Camii imamı Osman Akay tarafından Kur-an'ı Kerim tilaveti okundu, İl Müftüsü Arif Gökce dua yaptırdı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad etti. Vali Tavlı şunları söyledi:

"15 Temmuz, Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) darbe kalkışması, işgal girişimi başta saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, halkımızın milli iradeye sahip çıkarak meydanlara akın etmesi, kahraman Emniyet teşkilatımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin darbe karşıtı kahraman mensuplarınca verilen cansiperane mücadele sonucunda başarısız kılınmıştır. FETÖ/PDY mensuplarıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mücadelesi tüm kurum ve kuruluşlar ile kararlılıkla devam etmektedir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı konuşma meydanda kurulan dev ekranlardan da yansıtıldı.

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