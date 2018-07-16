Çanakkale'de 15 Temmuz ikinci yıl dönümünde anıldı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi. İskele Meydanı'ndaki törende ise, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümü ve şehitler anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Çanakkale Valiliği'nin düzenlediği program, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü başladı. Ellerinde Türk bayrakları ve 15 Temmuz'u anlatan dövizlerle yürüyenlere, kondon boyunda tekneler de eşlik etti. Yürüyüşün ardından İskele Meydanı'ndaki törende Mehteran Takımı marşlar çaldı. 15 Temmuz şehitleri için Şehitler Camii imamı Osman Akay tarafından Kur-an'ı Kerim tilaveti okundu, İl Müftüsü Arif Gökce dua yaptırdı.