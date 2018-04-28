Çanakkale'de 160 yabancı uyruklu yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 160 yabancı uyruklu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzla Köyü'nde şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasında Senegal, Mali, Somali, Pakistan, Suriye ve Afganistan uyruklu 40 kişiyi yakaladı.
Ekipler, Behramkale Köyü Kadırga koyunda inşaat halindeki yapılarda Suriye ve Somali uyruklu 120 kişiyi daha yakaladı.
Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Operasyonlarda kaçışı organize ettikleri belirlenen 6 şüpheli ise gözaltına alındı.
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