HABER

Çanakkale'de 160 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 15:08 | Son Güncelleme

Kaçışı organize ettikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 160 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzla Köyü'nde şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasında Senegal, Mali, Somali, Pakistan, Suriye ve Afganistan uyruklu 40 kişiyi yakaladı.

Ekipler, Behramkale Köyü Kadırga koyunda inşaat halindeki yapılarda Suriye ve Somali uyruklu 120 kişiyi daha yakaladı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Operasyonlarda kaçışı organize ettikleri belirlenen 6 şüpheli ise gözaltına alındı.

HDP'nin anketinden o isim çıktıHDP'nin anketinden o isim çıktı
ABD, Türkiye'yi tebrik ettiABD, Türkiye'yi tebrik etti
Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale yabancı uyruklu

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Adana'da çaldığı bisikleti çaldıran kişi polise şikayetçi oldu

Adana'da çaldığı bisikleti çaldıran kişi polise şikayetçi oldu

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.