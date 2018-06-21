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Çanakkale'de 20 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 17:07 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 20 yabancı uyruklu yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 20 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Kozlu köyü sahilindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan uyruklu 20 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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