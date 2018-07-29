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Çanakkale'de 25 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 13:35 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 25 yabancı uyruklu yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 25 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kaçak geçişlere karşı yol kontrollerini sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kulfal köyünde park halindeki minibüste bulunan grubu tespit etti.

Araçta yapılan kontrolde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 25 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Minibüsü bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale yabancı uyruklu

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