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Çanakkale'de 26 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 10:32 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 26 yabancı uyruklu yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 26 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bölgede yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korubaşı köyü Yeşil Liman sahilinde bir grup yabancı uyruklu bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Angola, Güney Afrika ve İran uyruklu 26 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Çanakkale operasyon yabancı uyruklu

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