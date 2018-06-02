HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Çanakkale'de 34 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 15:08 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 34 yabancı uyruklu yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 34 yabancı uyruklu yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunevi köyü Sokakağzı koyundaki Güldiken mevkisinde bir grup yabancı uyruklu bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 34 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

PARTNERAslında kime ne mesaj veriyor?Aslında kime ne mesaj veriyor?
KKTC'de annesinin öldürdüğü Ercan'ın vücudunda 31 bıçak yarası belirlendiKKTC'de annesinin öldürdüğü Ercan'ın vücudunda 31 bıçak yarası belirlendi
Hastane çalışanı, hasta ve yakınlarının okuması için 7 bin kitap topladıHastane çalışanı, hasta ve yakınlarının okuması için 7 bin kitap topladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ayvacık Çanakkale yabancı uyruklu

En Çok Okunan Haberler

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Galatasaray'da Garry Rodrigues krizi

Galatasaray'da Garry Rodrigues krizi

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meclis önünde tecavüz rezaleti! Polis otosunda dehşet...

Meclis önünde tecavüz rezaleti! Polis otosunda dehşet...

Bayram öncesi bilet skandalı! Bu mesajları sakın açmayın

Bayram öncesi bilet skandalı! Bu mesajları sakın açmayın

Nemrut Dağı'nda kaybolan Polonyalı turistin cesedi bulundu!

Nemrut Dağı'nda kaybolan Polonyalı turistin cesedi bulundu!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Seçim öncesi son dakika bedelli askerlik açıklamaları

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Seçim öncesi son dakika bedelli askerlik açıklamaları

Erdoğan acılı anneyi görünce konvoyunu durdurdu

Erdoğan acılı anneyi görünce konvoyunu durdurdu

Giresun'da öldürülen teröristteki sarı eldivenin sırrı çözüldü

Giresun'da öldürülen teröristteki sarı eldivenin sırrı çözüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.