Çanakkale'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine ilçeye bağlı Korubaşı köyü Yeşil Liman sahiline iki operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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