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Çanakkale'de 39 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 14:05 | Son Güncelleme

Lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan Afganistan, Mali ve Eritre uyruklu 39 kişi, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 39 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Sivrice Burnu açıklarında bir grubun lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası istikametine seyrettiğini tespit etti.

TCSG 28 Botu'yla denizden 2 mil açıkta gerçekleştirilen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Mali ve Eritre uyruklu 39 kişi yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklular, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale kaçak göçmen

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