Çanakkale’de 4 milletvekilini Ak Parti ve CHP paylaştı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- CUMHURBAŞKANI ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Çanakkale’de milletvekili dağılımı Ak Parti 2, CHP 2 şeklinde oluştu.
Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, 1501 sandıkta 378 bin 223 oy kullandı. Geçerli oy sayısı 370 bin 16 olarak gerçekleşirken, 8 bin 207 oy ise geçersiz sayıldı. Oyların yüzde 37.2'sini alan Ak Parti Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu'nu milletvekili çıkardı. Oyların yüzde 34'ünü alan CHP'de ise Muharrem Erkek ve Özgür Ceylan milletvekili oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti 2, CHP 2 milletvekili çıkardı.
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