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Çanakkale'de 40 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 10:01 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 40 yabancı uyruklu yakalandı

BURSA (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 40 yabancı uyruklu yakalandı.

Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine ilçeye bağlı Koyunevi köyü Güldiken mevkisindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 Afganistan uyruklu yakalandı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

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Çanakkale yabancı uyruklu

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