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Çanakkale'de 41 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 13:40 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 41 yabancı uyruklu yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan yabancı uyruklu 41 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında devriye görevinde bulunan sahil güvenlik ekipleri, Kadırga Burnu açıklarında bir grubun lastik botla denize açıldığını tespit etti.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan, Eritre, Senegal ve Mali uyruklu 41 kişi yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklulara giyecek ve yiyecek yardımında bulunuldu.

Rahatsızlanan 10 yaşındaki Azita Safari isimli kız çocuğu, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Çanakkale yabancı uyruklu

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