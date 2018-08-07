Çanakkale'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Yeşil Liman mevkisinin bir mil açıklarında, bir grubun lastik bot ile Midilli Adası yönüne doğru gittiğini tespit etti.
Ekipler, operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 42 kişiyi yakaladı.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenlere burada giyecek ve yiyecek verildi.
Göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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