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Çanakkale'de 42 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 12:04 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 42 yabancı uyruklu yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 42 yabancı uyruklu yakalandı.

Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Sivrice Burnu açıklarında bir grubun lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası istikametine gitmeye çalıştığını tespit etti.

Harekete geçen Sahil Güvenlik "KB 4301" Bot Komutanlığı ekipleri, 1 mil açıkta 42 yabancı uyrukluyu yakaladı.

"TCSG 8" Botu ile Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklulara burada görevliler tarafından eşofman, ayakkabı, temizlik malzemeleri ve yiyecek verildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Çanakkale göçmen kaçak

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