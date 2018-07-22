Çanakkale'de 42 yabancı uyruklu yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 42 yabancı uyruklu yakalandı.
Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Sivrice Burnu açıklarında bir grubun lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası istikametine gitmeye çalıştığını tespit etti.
Harekete geçen Sahil Güvenlik "KB 4301" Bot Komutanlığı ekipleri, 1 mil açıkta 42 yabancı uyrukluyu yakaladı.
"TCSG 8" Botu ile Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklulara burada görevliler tarafından eşofman, ayakkabı, temizlik malzemeleri ve yiyecek verildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Adnan Oktar'la ilgili yeni gelişme! Toplu tecavüzün şifresi ortaya çıktı: Tatlı yiyecek miyiz?
Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia
Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?
Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım
Çorum'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı!
6 aylık bebeğin saçları sosyal medyayı salladı! Öyle gür ki gören bir kez daha bakıyor!
Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!
Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum