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Çanakkale'de 4,3 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 05:24 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.04'te merkez üssü Çan ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Çanakkale merkez ve çevre ilçelerin yanı sıra Bursa ve Balıkesir illerinde hissedilen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD Çanakkale deprem

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