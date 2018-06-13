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Çanakkale'de 43 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 14:04 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 43 yabancı uyruklu yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 43 yabancı uyruklu sahil güvenlik unsurlarınca yakalandı.

Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yürüten sahil güvenlik unsurları, Ayvacık'ın Burunucu mevkisi açıklarında lastik bir botun denize açıldığını tespit etti.

Bunun üzerine "TCSG-6" bot komutanlığınca düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 43 Suriye, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Angola ve Mali uyruklu yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklulara, giyecek ve yiyecek verildi.

Yabancı uyruklular, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvacık Çanakkale yabancı uyruklu

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