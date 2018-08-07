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Çanakkale'de 45 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 12:50 | Son Güncelleme

Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 45 kişi, bir minibüste yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 45 Afgan yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale köyünde durumundan şüphelendikleri 26 B 9109 plakalı minibüsü takibe aldı.

Minibüsün, yolcuları indirmek üzere Antik Liman'da durması üzerine ekipler, araçtaki 45 kişiyi yakaladı. Minibüs şoförü de gözaltına alındı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 45 kişinin minibüse koltuklar sökülerek sığdırıldığı bildirildi.

Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından 45 Afgan, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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