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Çanakkale’de 500 metrelik Türk bayrağı açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 13:23 | Son Güncelleme

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103.Yıldönümü etkinlikleri kapsamında 18 Mart 2018 tarihinde Saat 19.30 da Fener Alayı düzenlenecek.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103.Yıldönümü etkinlikleri kapsamında 18 Mart 2018 tarihinde Saat 19.30 da Fener Alayı düzenlenecek. Fener Alayı’nda 500 metrelik Türk Bayrağı açılacak.
Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları, öğrenci ve vatandaşların katılacağı Fener Alayı’nda 500 metrelik Türk Bayrağı açılacak.
Konuya İlişkin Çanakkale Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “250 öğrencimizin Çanakkale Savaşlarında askerlerimizin giydiği kıyafetlerden giyerek katılacağı Fener Alayı, Çanakkale Savaşları’nda destan yazan kahraman şehitlerimiz ve gazilerimiz saygı ve minnetle anılacak. Cumhuriyet Meydanı’nda başlayıp Kordonda son bulacak olan Fener Alayı’nın ardından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103.Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Genel Kurmay Başkanlığı’nın Mehteran takımı gösteri yapacak” denildi.

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