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Çanakkale'de 64 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 12:12 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 64 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 64 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 64 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçükkuyu beldesinde jandarma ekipleri, devriye görevi sırasında Nusratlı mevkisinde yabancı uyruklu bir grup olduğunu belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Midilli Adası'na geçmek için hazırlık yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu 64 kişiyi yakaladı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 64 Afgan, Küçükkuyu Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de 64 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 64 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 64 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 64 düzensiz göçmen yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale düzensiz göçmen

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