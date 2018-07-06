Çanakkale'de 64 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ve fiber tekneyle gitmeye çalışan 64 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Kuzey Ege'de rutin devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik unsurları, Burunucu mevkisi açıklarında, fiber tekneyle ilerleyen 13 kişi ile Kadırga burnu açıklarında lastik botla Midilli Adası'na gitmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kaçak göçmen tespit etti.

Operasyonla yakalanan farklı uyruklardan 64 kaçak göçmen, Küçükkuyu'ya getirildi. Burada giyecek ve yiyecek desteğinde bulunulan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Astım hastası olan Afgan uyruklu bir kadın ise ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

