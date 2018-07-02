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Çanakkale'de 64 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 13:17 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 64 yabancı uyruklu yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 64 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Geyikli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körüktaşı köyünde lastiği patlayan 34 BHN 240 plakalı araçtan inerek kırsal alana kaçan kişileri takibe aldı.

Ekipler, Akçakeçili köyünün Aktaş sahili mevkisinde durumundan şüphelendikleri 06 HRD 43 plakalı aracı durdurdu.

Araçta ve arazide yapılan aramada Irak uyruklu 64 kişi yakalandı.

Geyikli Jandarma Komutanlığına getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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