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Çanakkale’de ’Afette Rehber Çevirmenlik Hizmetleri Bilgilendirme Eğitim Programı’ düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 11:20 | Son Güncelleme

Çanakkale AFAD ve Afette Rehber Çevirmen Gönüllü Organizasyonu İzmir Şubesi tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü ve Batı Dilleri Kültür Çalışmaları Topluluğunun ev sahipliğinde AYAYDER ve TRAC Çanakkale Şubesi Üyeleri ile öğrencilerin katılımıyla "Afette Rehber Çevirmenlik Hizmetleri Bilgilendirme Eğitim Programı" düzenlendi.30 - 31 Mart 2018 tarihlerinde Çanakkale’de gerçekleştirilen eğitim programında meydana gelmesi muhtemel büyük çaplı afetlerde yurtdışına giden veya yurtdışından gelen ekiplerin arama ve kurtarma çalışmalarında birbirleri arasındaki iletişim ve koordinasyonun etkin bir biçimde sağlanabilmesi açısından çevirmenlik hizmetlerinin öneminin üzerinde duruldu.Ayrıca, 2 gün süren eğitim programında Çanakkale AFAD eğitmenlerince katılımcılara "Afet Ortamında Arama ve Kurtarma Çalışmaları" konusunda eğitimler verildi.

Çanakkale’de ’Afette Rehber Çevirmenlik Hizmetleri Bilgilendirme Eğitim Programı’ düzenlendi

Çanakkale AFAD ve Afette Rehber Çevirmen Gönüllü Organizasyonu İzmir Şubesi tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü ve Batı Dilleri Kültür Çalışmaları Topluluğunun ev sahipliğinde AYAYDER ve TRAC Çanakkale Şubesi Üyeleri ile öğrencilerin katılımıyla "Afette Rehber Çevirmenlik Hizmetleri Bilgilendirme Eğitim Programı" düzenlendi.
30 - 31 Mart 2018 tarihlerinde Çanakkale’de gerçekleştirilen eğitim programında meydana gelmesi muhtemel büyük çaplı afetlerde yurtdışına giden veya yurtdışından gelen ekiplerin arama ve kurtarma çalışmalarında birbirleri arasındaki iletişim ve koordinasyonun etkin bir biçimde sağlanabilmesi açısından çevirmenlik hizmetlerinin öneminin üzerinde duruldu.
Ayrıca, 2 gün süren eğitim programında Çanakkale AFAD eğitmenlerince katılımcılara "Afet Ortamında Arama ve Kurtarma Çalışmaları" konusunda eğitimler verildi.

Çanakkale’de ’Afette Rehber Çevirmenlik Hizmetleri Bilgilendirme Eğitim Programı’ düzenlendi

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