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Çanakkale'de AK Parti'den davullu zurnalı kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 01:05 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin gayriresmi sonuçları belli olur olmaz Çanakkale'de AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan taraftarları kutlama için sokaklara döküldü.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- CUMHURBAŞKANI ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin gayriresmi sonuçları belli olur olmaz Çanakkale'de AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan taraftarları kutlama için sokaklara döküldü.

Oyunu Çanakkale'de kullanan ve seçim sonuçlarını da buradaki ofisinden takip eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile 2'nci sıradan Çanakkale milletvekili seçilen Jülide İskenderoğlu, gayriresmi sonuçların belli olmasından sonra parti binası önüne gelerek kutlamalara katıldı. Hem ülke genelinde hem de Çanakkale'de birinci olan AK Parti taraftarları davul zurna eşliğinde büyük bir coşku yaşarken, AK Partili Turan da davul çalarak kutlamaya katıldı.

Çanakkale'de davul çalmanın bir ritüel olduğunu ifade eden Bülent Turan, "Biz seçim kampanyasına başlarken, Çanakkale halkının hizmete 'Evet' diyeceğini ve bizi birinci yapacağını söylemiştik. Bugün de Çanakkale'de AK Parti birinci oldu. 'Çanakkale'ye en çok AK Parti yakışır, AK Parti'ye en çok Çanakkale yakışır' demiştik. Bugün de hemşehrilerimiz bizi mahcup etmedi. Birinci parti olma onurunu yaşıyoruz. O yüzden davulla zurnayla kutluyoruz. Allah bizi mahcup etmesin. Oy veren de vermeyen de kazandı. Çanakkale hizmete 'Evet' dedi. Aynen kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Bu seçimlerin ardından Türkiye'yi nasıl bir dönem beklediği yönündeki soruyu da yanıtlayan Turan, "Türkiye 1950'den beri demokratik rejim içerisinde, çok partili hayat içerisinde çok önemli aşamalar yaşadı. En önemli sistem değişikliğini bugün hep beraber demokratik bir olgunlukla ilan ediyoruz. Milletimiz yeni sisteme 'Evet' dedi. Artık bundan sonra tüm hizmetlerin hızlanacağı, vesayetçi odakların çok zayıflayacağı yeni bir döneme başlıyoruz. Demokratik, şeffaf, usulüne uygun seçimleri, hep beraber partilerin takibiyle yaşadık. Hiç kimsenin mızmız yapmaya hakkı yok. Hiç kimsenin sonuçlara itiraz etmeye hakkı yok. Halkımız kararını verdi. Bu karar baş tacı diyoruz" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, partisinden 2'nci sıra milletvekili seçilen Jülide İskenderoğlu ile aracına bindikten sonra partilileri selamladı. Ardından, partililer tarafından oluşturulan konvoya katılarak şehir turu attı. Konvoydaki vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları, AK Parti bayrakları ile Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti tezahüratları ile kutlama yaptı.

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