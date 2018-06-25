Çanakkale'de AK Parti'den davullu zurnalı kutlama

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- CUMHURBAŞKANI ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin gayriresmi sonuçları belli olur olmaz Çanakkale'de AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan taraftarları kutlama için sokaklara döküldü.

Oyunu Çanakkale'de kullanan ve seçim sonuçlarını da buradaki ofisinden takip eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile 2'nci sıradan Çanakkale milletvekili seçilen Jülide İskenderoğlu, gayriresmi sonuçların belli olmasından sonra parti binası önüne gelerek kutlamalara katıldı. Hem ülke genelinde hem de Çanakkale'de birinci olan AK Parti taraftarları davul zurna eşliğinde büyük bir coşku yaşarken, AK Partili Turan da davul çalarak kutlamaya katıldı.

Çanakkale'de davul çalmanın bir ritüel olduğunu ifade eden Bülent Turan, "Biz seçim kampanyasına başlarken, Çanakkale halkının hizmete 'Evet' diyeceğini ve bizi birinci yapacağını söylemiştik. Bugün de Çanakkale'de AK Parti birinci oldu. 'Çanakkale'ye en çok AK Parti yakışır, AK Parti'ye en çok Çanakkale yakışır' demiştik. Bugün de hemşehrilerimiz bizi mahcup etmedi. Birinci parti olma onurunu yaşıyoruz. O yüzden davulla zurnayla kutluyoruz. Allah bizi mahcup etmesin. Oy veren de vermeyen de kazandı. Çanakkale hizmete 'Evet' dedi. Aynen kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.