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Çanakkale'de, AK Parti'den pilavlı zafer kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 15:25 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, AK Parti İl Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Seçimleri'ni kutlamak için 5 bin kişilik 'zafer pilavı' dağıtıldı.

Çanakkale'de, AK Parti'den pilavlı zafer kutlaması

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, AK Parti İl Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Seçimleri'ni kutlamak için 5 bin kişilik 'zafer pilavı' dağıtıldı.
AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Seçimleri'ni kutlamak için Cumhuriyet meydanında 5 bin kişilik pilav dağıttı. Meydanda pilav dağıtımı öncesi alana getirilen 10 kazan içindeki pilav hazırlanan stantlara yerleştirildi. Pilav dağıtımına başlamadan önce bir kadının Recep Tayyip Erdoğan müzikleri ile oynaması renkli görüntüler oluşturdu. Daha sonra görevli ekipler tarafından etli bulgur pilavı ve yoğurt katılımcılara ikram edildi. Dağıtıma katılan AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, vatandaşların tebriklerini kabul edip, kendilerine pilav ikramında bulundu.
24 Haziran'ın arifesinde, 25 Haziran'da yepyeni bir günde Çanakkale'de kutlama ikramı için bir araya geldiklerini belirten AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, "Geçtiğimiz hafta Ramazan bayramını yaşandık. Dünkü seçim ile halkımız ikinci bir bayramı yaşadı. Biz de bu bayram için pilav ikramında bulunalım istedik. Bu coşkuyu hep beraber yaşayalım istedik. İnşallah hem Türkiye hem de Çanakkale için bu yeni bir başlangıç olacak. Yeni bir sisteme geçti. Daha güçlü bir meclis, daha güçlü bir yürütme, bağımsız bir yargı, Türkiye'nin önünü açacak tam bağımsız Türkiye'yi inşa edecek özgürce yaşayacağımız ülkenin temellerini dün attık hep beraber uygulamaya geçtik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın halkımızın teveccühü ile seçilmiş olması, bu göreve layık olması bence bu sistemin uygulanması bakımından en büyük şans olacak. İnşallah ülkemizi, Çanakkale'mizi, çocuklarımızı çok güzel günler bekliyor. Allah mahcup etmesin. Her şeyin başlangıcı, kardeşçe yaşayacağız. Hep beraber yaşayacağız. Özgürce yaşayacağız" dedi.
Konuşmaların ardından partililer ve vatandaşlar, seçim müzikleri ile alınan sonucu tekrar kutladı.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale'de, AK Parti'den pilavlı zafer kutlamasıÇanakkale'de, AK Parti'den pilavlı zafer kutlamasıÇanakkale'de, AK Parti'den pilavlı zafer kutlamasıÇanakkale'de, AK Parti'den pilavlı zafer kutlaması

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