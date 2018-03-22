Çanakkale'de AK Parti'nin pankartının indirilmesine tepki

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Çanakkale İl Başkan Vekili Ergin Sezen ve İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık, AK Parti İl Gençlik Kollarınca dün Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen pilav ikramı sırasında asılan "Bu şehirde pilav, terörün destekçisi barajı geçtiği için değil, Mehmetçik'imiz destan yazdığı için dağıtılır" yazılı pankartın zabıta ekiplerince indirilmesine tepki gösterdi.
AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Gültekin Yıldız ve İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık ile parti binasında basın toplantısı düzenleyen Sezen, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in teröristlerden temizlendiğinin 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çanakkale'de açıklandığını anımsattı.
Bir kez daha Mehmetçik'in başarı haberini özel bir günde almaktan ayrıca mutlu olduklarını belirten Sezen, şöyle devam etti:
"Bu süreçte elbette şehitlerimiz oldu. Şehitlerimizi anmak, bu başarımızı, bu
zaferimizi kutlamak maksadıyla genç arkadaşlarımız bir pilav
ikramı, bir hayır arzusu içinde oldular. Bunu dün tüm
ilçelerimizde eş zamanlı olarak tertip ettiler ve bu ikram
esnasında bir pankart açtılar. Esasında bu pankart, bu harekatın
özünü teşkil ediyordu fakat maalesef bundan birilerinin
üzüldüğünü, zarar gördüğünü, belki
de utandığını belirterek bunu kaldırmamızı istediler,
zorladılar."
- "Belediye zabıtaları, Çanakkale ruhuna bir kez daha gölge düşürmüştür"
AK Parti Çanakkale Gençlik Kolları
Başkanı Burak Balık da Çanakkale Belediyesince kendilerine gösterilen tavrı eleştirerek şunları söyledi:
"AK Parti İl Gençlik Kolları olarak dün organize ettiğimiz, şehitlerimiz ve Afrin zaferimiz için pilav
dağıtımı ve basın açıklamamız esnasında hayrımıza
müdahale eden Çanakkale Belediyesi zabıtaları, Çanakkale ruhuna
bir kez daha gölge düşürmüştür. Astığımız pankartta yazan 'Bu şehirde pilav, terörün destekçisi barajı geçtiği için değil, Mehmetçik'imiz destan yazdığı için dağıtılır' ifadesi birilerini rahatsız etmiş olacak ki kaldırmaları yönünde
talimat aldıklarını ifade eden zabıtalar, pankartımıza
müdahalede bulunmuştur. Çanakkale Belediyesi, terör sevicileri
için pilav dağıtmasının hatırlatılmasından mı rahatsız
olmuştur, yoksa Afrin zaferimizden mi? Çanakkale Belediyesi, HDP’li
Sur Belediyesi ile kardeş belediye olduğunun hatırlanacak
olmasından mı rahatsız olmuştur, yoksa şanlı bayrağımızdan
mı?"
Belediye zabıta ekiplerinin "Pankartı zorla indiririz" tehdidinde bulunduğunu ifade eden Balık, şunları kaydetti:
"Bu şehirde
rahat nefes almanın yolu, HDP ile kardeş olmaktan mı geçmektedir? Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a göre barış ve özgürlüğün yolu terör
yandaşı olmaktan mı geçmektedir? Kadın, genç gözetmeksizin
kavga ve terörden beslenen, Ülgür Gökhan'a sesleniyorum: Çanakkale'de ya Çanakkale ruhu kazanacak ya Çanakkale ruhu
kazanacak. Hendek, kavga, terör siyasetinin uzantıları kendilerine
bu ruh içinde yer bulamayacaklar. Şanlı bayrağımızdan,
kahraman Mehmetçik'imizden rahatsız olanlar bu ruh içinde yer
bulamayacaklar. Bu ruhu ve maneviyatı hissedemeyenleri Çanakkale
halkının takdirine bırakıyor, tüm teşkilatımız ve gençler
adına kınıyorum."
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