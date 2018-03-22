Çanakkale'de AK Parti'nin pankartının indirilmesine tepki

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Çanakkale İl Başkan Vekili Ergin Sezen ve İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık, AK Parti İl Gençlik Kollarınca dün Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen pilav ikramı sırasında asılan "Bu şehirde pilav, terörün destekçisi barajı geçtiği için değil, Mehmetçik'imiz destan yazdığı için dağıtılır" yazılı pankartın zabıta ekiplerince indirilmesine tepki gösterdi.

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Gültekin Yıldız ve İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık ile parti binasında basın toplantısı düzenleyen Sezen, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in teröristlerden temizlendiğinin 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çanakkale'de açıklandığını anımsattı.

Bir kez daha Mehmetçik'in başarı haberini özel bir günde almaktan ayrıca mutlu olduklarını belirten Sezen, şöyle devam etti:

"Bu süreçte elbette şehitlerimiz oldu. Şehitlerimizi anmak, bu başarımızı, bu

zaferimizi kutlamak maksadıyla genç arkadaşlarımız bir pilav

ikramı, bir hayır arzusu içinde oldular. Bunu dün tüm

ilçelerimizde eş zamanlı olarak tertip ettiler ve bu ikram

esnasında bir pankart açtılar. Esasında bu pankart, bu harekatın

özünü teşkil ediyordu fakat maalesef bundan birilerinin

üzüldüğünü, zarar gördüğünü, belki

de utandığını belirterek bunu kaldırmamızı istediler,

zorladılar."