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Çanakkale'de çevrecilerden 'altın madeni' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 19:34 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Merkeze bağlı Kirazlı köyünde, bir altın madeni şirketi tarafından alınan 'Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Tesisi Projesi' ÇED olumlu kararının Danıştay tarafından bozulmasına rağmen, bölgede ağaç kesiminin devam ettiğini ve yapılacak altın madeni çalışması ile kentin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar barajının kirletileceğini iddia eden çevreciler duruma tepki gösterdi.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Merkeze bağlı Kirazlı köyünde, bir altın madeni şirketi tarafından alınan 'Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Tesisi Projesi' ÇED olumlu kararının Danıştay tarafından bozulmasına rağmen, bölgede ağaç kesiminin devam ettiğini ve yapılacak altın madeni çalışması ile kentin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar barajının kirletileceğini iddia eden çevreciler duruma tepki gösterdi. Çanakkale iskele meydanında bugün saat 17.30'da Tarım Orman-İş Sendikası tarafından Kirazlı köyünde ağaç kesimin devam ettiği iddia edilerek, basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Çanakkale Çevre Platformu üyeleri ve çevreciler katıldı. Çevreciler meydana ellerinde, 'Diren Atıkhisar, 'Diren Bin Pınarlı İDA', 'Su İle Barış Hemen Şimdi', Bir Ağacı Savunmakla Başlar Herşey', 'Atikhisar, Atık Hisar Olmasın', 'Kirazlı'nın Üstü Altından Değerlidir' ve 'Su Gibi Ömrümüz Olsun' yazılı döviz ve pankartlarla geldi. 'Çanakkale Suyuna Sahip Çıkıyor', 'Altıncı Filo Kirazlı'dan Defol' ve 'Havana, Suyuna, Toprağına Sahip Çık' sloganları atıldı. Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, "Biz Atikhisar barajımızı risk altına almak istemiyoruz. Bu kentte sağlıklı yaşamak istiyoruz. Bu kenti çocuklarımıza sağlıklı bırakmak istiyoruz. Sularımızı korumak istiyoruz. Ormanımızı korumak istiyoruz. Oksijenimizi korumak istiyoruz. Hayatımızı korumak istiyoruz. Bu istediğimiz insani bir talep değil mi? arkadaşlar, hakkımız değil mi? Anayasal hakkımız. Anayasal hakkımızı istiyoruz" dedi. Basın açıklamasının ardından çevreciler sessiz bir şekilde dağıldı.

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