Çanakkale'de cinayet

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan bir eğlence mekanının güvenlik görevlisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'nde bulunan eğlence mekanına gelen E.Ş. (24) henüz belirlenemeyen nedenle güvenlik görevlisi Levent Bayırlı (38) ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ş, aracındaki silahı alarak güvenlik görevlisine ateş etti.
Ağır yaralanan Bayırlı, 112 Acil Servis ekiplerince Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kepez Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Bayırlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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