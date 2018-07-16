Çanakkale'de cinayet

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kişi tartışma üzerine silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki Eğritaş bölgesinde İbrahim D. (33) ve arkadaşı İ.T.A. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.T.A. silahla arkadaşının başına ateş etti. İbrahim D. olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı. İ.T.A'nın, emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

