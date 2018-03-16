Çanakkale'de cinsel istismar iddiası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 6 çocuğa 9 aydır cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen çocuk tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi'nde yaşayan C.Ö. (11), ailesine Y.E'nin (14) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatmasının ardından olay polise intikal ettirildi.
Pedagog ve psikolog eşliğinde yapılan görüşmelerde, Y.E'nin 9 aydır C.Ö'nün yanı sıra 5 çocuğa daha cinsel istismarda bulunduğunu idda edildi.
Gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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