Çanakkale'de deprem

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Ayvacık'ta 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin saat 14.56'da, 9,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
(AA)
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