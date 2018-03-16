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Çanakkale’de destan yazan Onbeşliler ağıtlarla anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 15:29 | Son Güncelleme

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü dolayısıyla Eyüpsultan’da tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü dolayısıyla Eyüpsultan’da tören düzenlendi. Çanakkale’de bir destan yazan Onbeşliler ağıtlarla anılırken, kurulan platoda Çanakkale Zaferi canlandırıldı.
Eyüpsultan Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü dolayısıyla Çanakkale Şehitlerini Anma programı düzenlendi. Eyüpsultan Meydanı’nda mehter alayı eşliğinde başlayan program, Onbeşliler Alayı’nın ağıt şeklinde Onbeşliler türküsünü seslendirmesiyle devam etti. Programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın yanı sıra ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği anma programında Şehitler Alayı ve Onbeşliler Alayı’nın siperlere yatıp şehit düştüğü canlandırma izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

"Şehitlerimizin ruhları şad olsun”
Mehter alayı ile birlikte yürüyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ise, “Bugün Çanakkale’de şehit olan şehitlerimizi anıyoruz, ruhları şad olsun inşallah. Çanakkale gibi olaylar bizim tarihimizde çok fazla, en son 15 Temmuz ve Afrin’deki mücadelemiz gündemde. Biz istiyoruz ki şanlı tarihimizin altın sayfalarını hatırlayalım. O duyguyu ve hissiyatı canlı tutalım. Bugün de Eyüpsultan meydanında etkinlikler yapıyoruz, görselliği öne çıkardık askerimiz gösteri yapıyor hemşerilerimiz de katıldı. Bugün tüm sahneleri canlandırmaya çalışacağız burada. Özellikle gençlerimizin de burada olması ayrıca anlam ifade ediyor. Bu etkinliklerle biz o Çanakkale ruhunu her daim diri tutalım. Milli birlik ve beraberliğimizi her daim canlı tutalım. Güçlü bir ülke ve güçlü bir toplum olma yolunda ilerleyelim istiyoruz. Bu anlamda Eyüpsultan’lı vatandaşlarımızın çok ciddi katkıları oldu. Son derece duygulu sahneler yaşadık, hüzünlendiler, alkışladılar ve sevgi gösterilerinde bulundular. Güzel bir etkinlik olacağını ümit ediyoruz” diye konuştu.

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