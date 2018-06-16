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Çanakkale'de dönüş yoğunluğu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 16:26 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’de 3 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek yola çıkan tatilcilerin dönüşü erken başladı.

Çanakkale'de dönüş yoğunluğu başladı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de 3 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek yola çıkan tatilcilerin dönüşü erken başladı. Ramazan Bayramı'nın son günü trafikte yoğunluğa takılmak istemeyen tatilciler, bugünden dönüşe geçince feribot iskelesinde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Çanakkale'de Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde tatilcilerin, feribot iskelesinde dönüş yoğunluğu başladı. 3 günlük Ramazan Bayramı izninde Ege sahilleri ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayan vatandaşlar, bayramın son günü yoğunluğa takılmamak için Çanakkale Feribot İskelesi'nden dönüş yoluna geçti. İstanbul ve Trakya bölgesine gitmek için dönüşe geçen tatilciler, Çanakkale Feribot İskelesi'nde yoğunluğa neden oldu.
Çanakkale merkezden Eceabat ilçesi ve Kilitbahir köyüne geçmek için feribot sırasına giren tatilciler, saatlerce beklemek zorunda kaldı. Uzun araç kuyrukları, bazen şehir içi trafiğinin kilitlenmesine yol açtı. Trafik polisleri, hem feribota binecek tatilcileri, hem de şehir içinde seyreden sürücüleri yönlendirerek trafiğin akışını sağlamaya çalıştı.
Çanakkale Boğazı ve adalar arasında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Çanakkale-Eceabat hattında 4, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Kabatepe-Gökçeada hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında 2, Güney Marmara hattında 1 feribot ile 1 deniz otobüsü olmak üzere toplam 20 feribotla sefer yapıyor.
Öte yandan, Çanakkale’den Eceabat, Kilitbahir hattında toplam 8 feribot ile Lapseki-Gelibolu arasındaki 5 feribot ise zamana bağlı kalmadan sefer yapıyor.

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Çanakkale'de dönüş yoğunluğu başladıÇanakkale'de dönüş yoğunluğu başladıÇanakkale'de dönüş yoğunluğu başladıÇanakkale'de dönüş yoğunluğu başladı

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