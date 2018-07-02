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Çanakkale'de düğünde takı kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 00:36 | Son Güncelleme

Biga ilçesinde takı paylaşımı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, damadın babası tarafından darbedilen gelin, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde takı paylaşımı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada gelin yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir düğün salonunda damat O.Y. ile gelin S.G'nin düğününde iki tarafın aileleri arasında takı paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.Y'nin babası gelini S.G'yi darp etti.

Darp sonucu yaralanan S.G, sağlık ekiplerince Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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