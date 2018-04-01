Çanakkale'de fırtına 100 yıllık çınar ağacını devirdi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına, 100 yıllık bir çınarın devrilmesine neden oldu.
Bölgede saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan fırtınanın etkisini artırması nedeniyle merkeze bağlı Işıklar köyünün Dörtyol Mahallesi'ndeki 100 yıllık tarihi çınar ağacı, Mehmet Aykut'a ait 2 katlı evin üzerine devrildi.
Ağacın devrilmesinin ardından bölgeye jandarma ve Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ekipleri çağrıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili rapor düzenlerken, UEDAŞ ekipleri kopan elektrik hattını onardı.
Mehmet Aykut'un kayınpederi Veli Küçümen (60) gazetecilere yaptığı açıklamada, ablasının haber vermesi üzerine eve geldiğini söyledi.
Olayda can ve mal kaybı yaşanmadığını ifade eden Küçümen, "Ev damadıma ait. Rüzgar sert esti, sanırım çınarın da kökü çürümüş. Bu nedenle ağaç evin üzerine devrildi. Burada yaşayan ablam olayı haber verdi. Geldik, incelememizi yaptık. Sadece saçak kısmına zarar vermiş, onun da tamirini yaparız. Jandarmaya haber verdik. Jandarma da geldi, rapor tuttu." diye konuştu.
Öte yandan, Gökçeada-Kabatepe ile Bozcaada-Geyikli arasındaki bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
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