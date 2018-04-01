HABER

Çanakkale'de fırtına 100 yıllık çınar ağacını devirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 19:05 | Son Güncelleme

Çanakkale'de fırtına 100 yıllık çınar ağacını devirdi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına, 100 yıllık bir çınarın devrilmesine neden oldu.

Bölgede saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan fırtınanın etkisini artırması nedeniyle merkeze bağlı Işıklar köyünün Dörtyol Mahallesi'ndeki 100 yıllık tarihi çınar ağacı, Mehmet Aykut'a ait 2 katlı evin üzerine devrildi.

Ağacın devrilmesinin ardından bölgeye jandarma ve Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ekipleri çağrıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili rapor düzenlerken, UEDAŞ ekipleri kopan elektrik hattını onardı.

Mehmet Aykut'un kayınpederi Veli Küçümen (60) gazetecilere yaptığı açıklamada, ablasının haber vermesi üzerine eve geldiğini söyledi.

Olayda can ve mal kaybı yaşanmadığını ifade eden Küçümen, "Ev damadıma ait. Rüzgar sert esti, sanırım çınarın da kökü çürümüş. Bu nedenle ağaç evin üzerine devrildi. Burada yaşayan ablam olayı haber verdi. Geldik, incelememizi yaptık. Sadece saçak kısmına zarar vermiş, onun da tamirini yaparız. Jandarmaya haber verdik. Jandarma da geldi, rapor tuttu." diye konuştu.

Öte yandan, Gökçeada-Kabatepe ile Bozcaada-Geyikli arasındaki bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Partinin genel başkanı duyurdu: İttifakta biz de varızPartinin genel başkanı duyurdu: İttifakta biz de varız
TSK duyurdu: 1 asker şehit TSK duyurdu: 1 asker şehit
Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale fırtına

En Çok Okunan Haberler

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan duyurdu! 'Afrin'den öte hedefler var'

Erdoğan duyurdu! 'Afrin'den öte hedefler var'

Karabük'ten kötü haber! 2 şehit, 10 yaralı

Karabük'ten kötü haber! 2 şehit, 10 yaralı

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Erdoğan kamuflajı giydi! İşte fotoğraflar

Erdoğan kamuflajı giydi! İşte fotoğraflar

İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!

Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.