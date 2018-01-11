Çanakkale'de fuhuş operasyonu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde fuhuş yaptıkları ve fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süredir yabancı uyruklu kadınları İstanbul'dan Gökçeada'ya getirerek fuhuş yaptırdığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri, sınır dışı edilmek üzere Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Diğer 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

Bu arada, adreslerinde bulunamayan 3 zanlının arandığı öğrenildi.

(AA)