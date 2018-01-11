Çanakkale'de fuhuş operasyonu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde fuhuş yaptıkları ve fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süredir yabancı uyruklu kadınları İstanbul'dan Gökçeada'ya getirerek fuhuş yaptırdığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden biri, sınır dışı edilmek üzere Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Diğer 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.
Bu arada, adreslerinde bulunamayan 3 zanlının arandığı öğrenildi.
(AA)
Yarkadaş: Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü sınıfları bastı, ‘soytarılar şerefsizler’ diye bağırdı
Sevgilisinden intikam almak için bekaretini satılığa çıkardı
Canan Karatay'ın grip aşısına yönelik Sağlık Bakanı'ndan yanıt geldi
Lüks hayatlarını böyle paylaştılar! Kebapçıda yakalandılar
Erdoğan, Hakan Fidan'a verdiği talimatı açıkladı
AK Parti'den son dakika MHP ile seçim ittifakı açıklaması
Anket: Merkel 2021'e kadar dayanamayacak
Bodrum'da ünlü işletmeci 5 gündür kayıp
Rektöre Twitter'dan bu mesajı atınca...
Abdullah Gül’ün sırrı ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum