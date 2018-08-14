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Çanakkale'de hatalı sürücüye kırmızı düdük uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 17:10 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi kapsamında, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört ve broşür dağıtıldı.

Çanakkale'de hatalı sürücüye kırmızı düdük uygulaması

Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE,(DHA)-ÇANAKKALE'de, 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi kapsamında, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört ve broşür dağıtıldı.
Kurban Bayramı'nda oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilde hayata geçirilen 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi Çanakkale'de uygulandı. Proje kapsamında Çanakkale-İzmir Yolu Karayolu uygulama noktasında trafik polisleri tarafından denetim yapıldı.
Uygulama kapsamında içinde çocuklu ailelerin bulunduğu araçlar durduruldu. Ekipler tarafından araçlarda bulunan çocuklara proje hakkında bilgi verilip, kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye edildi. Çocuklardan, içinde bulundukları otomobilin sürücüsünün kurallara uymaması halinde kırmızı düdüğü çalması istendi.
Proje hakkında bilgi veren Çanakkale Bölge Trafik Şube Müdürü Yasin Pala, "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu ‘Bu bayramda ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ projesinin tanıtımını yapacağız. Çocuklarımızın araç içerisinde anne ve babalarının sürücü olduğu durumlarda, anne ve babaların yapmış olduğu hatalarda kırmızı düdük vererek çocuklarımıza, düdük çalarak anne ve babasını uyarmalarını ve doğru davranışa yönlendirmelerine sağlayacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale'de hatalı sürücüye kırmızı düdük uygulamasıÇanakkale'de hatalı sürücüye kırmızı düdük uygulamasıÇanakkale'de hatalı sürücüye kırmızı düdük uygulamasıÇanakkale'de hatalı sürücüye kırmızı düdük uygulaması

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