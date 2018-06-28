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Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 16:54 | Son Güncelleme

Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tunay Türükmen'in (33) kullandığı 34 AB 5620 plakalı otomobil, Çan-Çanakkale karayolunun 15. kilometredeki İzmir sapağında, Süleyman Durmaz (58) yönetimindeki 17 FK 980 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 17 FK 980 plakalı araç, tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü Süleyman Durmaz ağır yaralandı, aynı araçtaki eşi Kaniye Durmaz ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Çan Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
çan Çanakkale trafik kazası

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