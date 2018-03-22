Çanakkale’de ikinci pilav krizi

AK Parti Çanakkale Gençlik Kolları tarafından 11 ilçede dün eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Afrin zaferi için pilav dağıtımı CHP’li belediyenin engeline takıldı.

AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları, dün Cumhuriyet Meydanı’nda TSK’nın Afrin Zaferi için pilav ikramında bulundu. Gençlik kolları tarafından ağaca asılan ’Bu Şehirde Pilav, Terörün Destekçisi Barajı Geçtiği İçin Değil, Mehmetçiğimiz Destan Yazdığı İçin Dağıtılır!’ yazılı pankart zabıta ekipleri tarafından söktürüldü.

Bu duruma tepki gösteren AK Parti Çanakkale Gençlik Kolları ve partililer, bugün parti il binasında basın açıklaması yaptı. Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık, "Dün Ak Parti İl Gençlik Kolları olarak organize ettiğimiz şehitlerimiz ve Afrin zaferimiz için pilav dağıtımı ve basın açıklamamız esnasında, belediye zabıtaları, Çanakkale ruhuna bir kez daha gölge düşürmüştür. Birilerini rahatsız etmiş olacak ki, kaldırmaları yönünde talimat aldıklarını ifade eden zabıtalar pankartımıza müdahalede bulunmuştur. Çanakkale Belediyesi, terör sevicileri için pilav dağıtmasının hatırlatılmasından mı rahatsız olmuştur, yoksa Afrin zaferimizden mi? Çanakkale Belediyesi, HDP’li Sur Belediyesi ile kardeş belediye olduğunun hatırlanacak olmasından mı rahatsız olmuştur, yoksa şanlı bayrağımızdan mı?. Bizler gerginlik yaşanmaması için pankartımızı astığımız yerden indirip, genç arkadaşlarımız tarafından bir saat boyunca elimizde tutma yolunu tercih ettik. Kadın, genç gözetmeksizin kavgadan beslenen Ülgür Gökhan’a sesleniyorum: Çanakkale’de ya Çanakkale ruhu kazanacak ya, Çanakkale ruhu kazanacak! Hendek, kavga, terör siyasetinin uzantıları, kendilerine bu ruh içerisinde yer bulamayacaklar. Şanlı bayrağımızdan, kahraman Mehmetçiğimizden rahatsız olanlar bu ruh içerisinde yer bulamayacaklar. Bu ruhu ve maneviyatı hissedemeyenleri halkın takdirine bırakıyor, tüm teşkilatımız ve gençler adına kınıyorum" diye konuştu.

HDP barajı geçince pilav dağıtmıştı

CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 25. dönem milletvekili genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) yüzde 10 barajını geçince Cumhuriyet Meydanı’nda şükür pilavı dağıtmıştı.