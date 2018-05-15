HABER

Çanakkale'de kaçakları taşıyan tekne battı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 00:54 | Son Güncelleme

Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti - Kayıp olma ihtimaline karşı arama çalışmaları sürüyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaçakları taşıyan fiber teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen kaçak göçmenleri taşıyan fiber tekne, Babakale köyü açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle battı.

Teknedeki sayıları ve uyrukları henüz belirlenemeyen kaçaklar denize düştü. Boğulan 7 kişinin cesedi ile kurtarılan 13 kaçak, balıkçılar ve sahil güvenlik unsurlarınca Babakale Limanı'na getirildi.

Cesetler, cumhuriyet savcısının yapacağı incelemenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna gönderilecek.

Kayıp olma ihtimaline karşı denizde arama çalışmaları sürüyor.

Filistin'den İsrail ve ABD'ye çok sert tepkiFilistin'den İsrail ve ABD'ye çok sert tepki
Demirtaş'ın seçim bildirgesi açıklandı! İşte vaatlerDemirtaş'ın seçim bildirgesi açıklandı! İşte vaatler
CNN Türk'te Duygu Demirdağ depremi!CNN Türk'te Duygu Demirdağ depremi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
13 kaçak 7 ölü Ayvacık Çanakkale kurtarıldı tekne battı

En Çok Okunan Haberler

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Amasya iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Amasya iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Aksaray iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Aksaray iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Zonguldak iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Zonguldak iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Yalova iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Yalova iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Ağrı iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Ağrı iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Çanakkale'de göçmenleri taşıyan fiber tekne battı: 7 ölü

Çanakkale'de göçmenleri taşıyan fiber tekne battı: 7 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.