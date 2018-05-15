Çanakkale'de kaçakları taşıyan tekne battı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaçakları taşıyan fiber teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen kaçak göçmenleri taşıyan fiber tekne, Babakale köyü açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle battı.
Teknedeki sayıları ve uyrukları henüz belirlenemeyen kaçaklar denize düştü. Boğulan 7 kişinin cesedi ile kurtarılan 13 kaçak, balıkçılar ve sahil güvenlik unsurlarınca Babakale Limanı'na getirildi.
Cesetler, cumhuriyet savcısının yapacağı incelemenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna gönderilecek.
Kayıp olma ihtimaline karşı denizde arama çalışmaları sürüyor.
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