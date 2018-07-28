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Çanakkale'de 'kanlı ay' tutulması izlendi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 00:11 | Son Güncelleme

ÇOMÜ'NÜN DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİĞE KATILDILAR Çanakkale'de 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Astrofizik Merkezi Ulupınar Gözlemevi'nde etkinlik düzenlendi.

ÇOMÜ'NÜN DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİĞE KATILDILAR
Çanakkale'de 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Astrofizik Merkezi Ulupınar Gözlemevi'nde etkinlik düzenlendi. Saat 20.13'de başlayan ve 1 saat 43 dakika boyunca devam eden kanlı ay tutulması, burada kurulan teleskoplardan katılımcılara izletildi. ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü öğretim üyesi Dr. Mehmet Tüysüz, etkinliğe katılanlara gözlemevindeki büyük teleskopları gösterip bilgilendirdi. Ay tutulması başladığı anda da katılımcılara tutulma, gökyüzündeki yıldız ve gezegenler hakkında bilgiler verdi.
Öğretim üyesi Dr. Mehmet Tüysüz, ay tutulmasının, güneşten gelen ışınlarla dünyanın gölgesinin ayın üzerine düşmesi olayı olduğunu belirtti. 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulmasının astrofizik ve insanlık açısından çok önemli olduğunu belirten Tüysüz, "Bu akşam 21’inci yüzyılın en uzun ay tutulmasına birebir şahitlik ediyoruz. Bu tür ay tutulmaları astrofizik açısından çok büyük bilgiler sunuyor bize. Bugün de bu tutulmayı izleyen astrofizikçiler, güneş sistemine ait yeni bilgiler elde etme yolunda araştırmalarda bulunacak" dedi.
Ulupınar Gözlemevi'ndeki etkinliğe katılan vatandaşlar, bu yüzyılın en uzun ay tutulmasına şahitlik ederken, bu anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

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