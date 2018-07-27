Çanakkale'de 'kanlı ay' tutulması izlendi

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, 21'inci yüzyılın en uzun kanlı ay tutulması net biçimde gözlendi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ulupınar Gözlemevi'nde düzenlenen etkinliğe katılanlar, çıplak gözle ve teleskoplarla kanlı ay tutulmasını izledi. Vatandaşlar ise, 21'inci yüzyılın en önemli gök olayını fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.
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