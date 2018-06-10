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Çanakkale'de kaybolan kişi 18 saat sonra bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 14:46 | Son Güncelleme

Çanakkale'de kaybolan kişi 18 saat sonra bulundu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki kişi, 18 saat sonra bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bektaş köyünde ailesiyle yaşayan İ.Ç. (79), dün bahçesine gitmek üzere evden ayrıldı.

İ.Ç'nin akşam eve dönmemesi üzerine ailesi, durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ile jandarmaya bildirdi.

AFAD ve jandarma ekiplerince yaşlı adamın bulunması için çalışma başlatıldı. Çevre köylerin camilerinden anons da yaptıran ekipler, arama çalışmalarına geç saatlerde ara verdi.

Sabah erken saatlerinden yeniden çalışmalarına başlayan ekipler, İ.Ç'yi köye yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Adacık mevkisinde buldu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen İ.Ç, tedbir amacıyla ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale kayıp yaşlı adam

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