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Çanakkale'de lastik botta 43 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 14:26 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adasına lastik bot ile geçiş yapmak 43 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı Ayvacık ilçesi Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri bugün sabah saat 06.00 sıralarında Burunucu mevkiinin 1 mil açıklarında bir grup kaçak göçmenin lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti.

Çanakkale'de lastik botta 43 kaçak göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adasına lastik bot ile geçiş yapmak 43 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı
Ayvacık ilçesi Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri bugün sabah saat 06.00 sıralarında Burunucu mevkiinin 1 mil açıklarında bir grup kaçak göçmenin lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 'TCSG 6' Bot komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Angola ve Mali uyruklu 43 kaçak göçmen yakalandı. 'TCSG 6 Botu' ile Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara burada giyecek ve yiyecek verildi.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Çanakkale'de lastik botta 43 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de lastik botta 43 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de lastik botta 43 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de lastik botta 43 kaçak göçmen yakalandı

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