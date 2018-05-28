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Çanakkale'de makilik alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 20:14 | Son Güncelleme

Ayvacık ilçesindeki yangında 100 dönüm alan zarar gördü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Babakale köyündeki makilik alanda çıkan yangında 100 dönümlük alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Babakale köyünün Ak Liman mevkisinde bulunan yazlık sitelerin bulunduğu çöplükte çıktığı öne sürülen yangın, bölgedeki makilik alana sıçradı.

Kısa sürede etkili olan yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 tanker ve 1 yangın söndürme helikopteriyle Ayvacık Belediyesi ekipleri de 2 itfaiye aracıyla müdahale etti.

Yaklaşık 4 saat süren yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınırken, yangın dolayısıyla 100 dönümlük makilik alan zarar gördü.

Babakale Köyü Muhtarı Bekir Vargün, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını görüp ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdiklerini bildirdi.

Vargün, "Onlar da kısa sürede gelerek yangına müdahale etti. Çok şükür çok büyümeden kontrol altına alındı." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvacık Çanakkale makilik yangın

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