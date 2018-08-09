Çanakkale'de makilik alanda yangın

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Sokakağzı koyunda çıkan yangında 20 dönümlük makilik alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Koyunevi köyü Sokakağzı koyunda yazlık evlerin bulunduğu makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgedeki vatandaşların haber verdiği Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 helikopter, 5 arazöz ve 2 yangın ilk müdahale aracıyla müdahale etti. Ayvacık Belediyesi de 2 araçla söndürme çalışmalarına destek verdi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında 20 dönümlük makilik alan zarar gördü.
Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
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