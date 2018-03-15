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Çanakkale’de nohut büyüklüğünde dolu yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 11:32 | Son Güncelleme

Çanakkale’de sabah saatlerinde aniden bastıran nohut tanesi büyüklüğündeki dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.çanakkale’de sabah saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Meteorolojinin uyarıları ardından Çanakkale’de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış,bir süre sonra doluya dönüştü.

Çanakkale’de sabah saatlerinde aniden bastıran nohut tanesi büyüklüğündeki dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
çanakkale’de sabah saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Meteorolojinin uyarıları ardından Çanakkale’de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış,bir süre sonra doluya dönüştü. Dolu taneleri nohut büyüklüğünde düşerken, sokaktaki vatandaşlar hazırlıksız yakaladı. Araçların üzreri ve çatıları beyaza bürüyen dolu yağışı, adeta kar manzarasını andırdı.
Dolu taneleri birleştirince kar topu şeklini aldı.

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