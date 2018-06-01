Çanakkale'de orman yangını

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Ezine ile Ayvacık ilçeleri arasındaki Karadağ mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 9 arazöz ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

